Італія

Римляни хочуть залишити іспанця в себе.

Італійський журналіст Ніколо Скіра повідомляє, що Лаціо хоче продовжити контракт із Педро.

Нова угода повинна бути розрахована до 2024 року.

Поки що перемовини лише на початковій стадії.

Гравець начебто також не проти залишитися на Стадіо Олімпіко.

Чемпіон світу та Європи перейшов до склади римської команди минулого року зі стану головного конкурента — Роми.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед хоче придбати Сергія Мілінковіча-Савіча.