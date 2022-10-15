Англія

"Червоні дияволи" шукають посилення складу.

Манчестер Юнатйед розглядає варіанти посилення середньою ланки поля.

Як повідомляє Gazzetta dello Sport з посиланням на SportWitness, півзахисник Лаціо Сергій Мілінкович-Савич може перейти до "червоних дияволів" в січні.

Ювентус — найбільш зацікавлений клуб, однак Манчестер Юнайтед може мати перевагу над своїми італійськими суперниками в боротьбі за підписання сербського півзахисника, оскільки римський клуб віддасть перевагу переговорам з іноземним клубом, а не продасть свого зіркового гравця прямому конкуренту в Серії А.

Зазначимо, що у нинішньому сезоні на рахунку 27-річного сербського хавбека є 4 голи та 7 асистів у 12 матчах в усіх турнірах.

Нагадаємо, що нещодавно Лаціо не домовився про відхід Мілінковича-Савича і підвищив цінник на гравця.