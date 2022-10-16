Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії на Football.ua.
Інтер — Салернітана, getty images
16 жовтня 2022, 15:57
У рамках десятого туру італійської Серії А Інтер впевнено обіграв Салернітану.
"Нерадзуррі" вдалося досягти успіху на своєму полі завдяки голам Лаутаро Мартінеса та Ніколо Барелли.
Фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 2:0 на користь міланського клубу.
Огляд матчу:
Інтер - Салернітана 2:0
Голи: Лаутаро Мартінес 14, Барелла 58
Інтер: Онана, Шкріньяр, Де Фрай, Ачербі, Думфріз (Белланова 89), Барелла, Чалханоглу (Дармiан 89), Мхітарян (Асллані 72), Дімарко (Гозенс 63), Джеко (Корреа 72), Лаутаро Мартінес
Салернітана: Сепе, Дьомбер, Данілюк, Пірола (Бронн 81), Кандрева, Кулібалі, Кастанос (Валенсія 60), Вільєна (Бохінен 75), Мадзоккі (Самбія 81), Пьонтек (Бонаццолі 60), Діа
Попередження: Данілюк