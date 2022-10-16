Завершились матчі чемпіонату Італії.
Лаціо - Удінезе, Getty Images
16 жовтня 2022, 18:28
У рамках десятого туру італійської Серії А Лаціо не зміг обіграти Удінезе, а Спеція та Кремонезе зіграли у результативну нічию.
Лаціо — Удінезе 0:0
Лаціо: Проведель, Романьолі, Казале, Марушич, Весіно, Катальді (Луїс Альберто, 66), Мілінкович-Савич, Лацарі, Феліпе Андерсон (Канчельєрі, 89), Дзакканьї, Іммобіле (Педро, 30).
Удінезе: Сільвестрі, Родріго Бекао (Ебосс, 63), Бійол, Перес, Удоджі (Ехізібуе, 83), Перейра, Уолас, Макенго (Арслан, 70), Самарджич (Ловрич, 63), Деулофеу, Бету (Саксесс, 63).
Попередження: Родріго Бекао (7), Перес (54), Мілінковіч-Савіч (74), Ловрич (79), Ехізібуе (90).
Спеція – Кремонезе 2:2
Голи: Нзола, 19, Хольм, 22 – Дессер, 2, Пікель, 52.
Спеція: Дронговський, Ам'ян, Кальдара, Ампаду, Ніколау, Ківер (Екдаль, 73), Бурабія, Агудело (Мальдіні, 64), Хольм (Верде, 80), Джасі, Нзола.
Кремонезе: Карнезеккі, Сернікола, Б'янкетті, Лочошвілі (Васкес, 78), Валері, Мейте (Аскасібар, 46), Кастаньєтті, Пікель (Куальята, 58), Дессерс (Чіофані, 72), Окереке, Дзанімаккья (Афена-Гьян, 58).
Попередження: Агудело (61), Кальдара (86).