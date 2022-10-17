Італія

Керманич Лаціо прокоментував утрату очок у грі проти Удінезе.

У рамках десятого туру італійської Серії A римський Лаціо на Стадіо Олімпіко зіграв унічию проти фріульського Удінезе (0:0).

Головний тренер "орлів" Мауріціо Саррі після завершення зустрічі прокоментував свої враження від побаченого на футбольному полі.

"На жаль, коли подібні матчі трапляються, потрібно виходити за межі власних можливостей. Моя команда намагалась це зробити, але сьогодні ми зіткнулися з найгіршим із можливих суперників, справді фізично та свіжою командою, та ще й на тлі того, що ми зіграли три гри за сім днів. Якщо при цьому ти граєш на газоні такої жахливої якості, це стає великою проблемою.

Іммобіле отримав м’язову травму на 29 хвилині. Чи можна було цьому запобігти? Певно, що так. Чіро змушений грати частіше за інших, бо на нього покладаються ще й міжнародні обов’язки, а тут ще й такий важкий газон.

Минулого сезону нам довелося кілька разів обходитися без нього, використовуючи фальшиву дев’ятку, щоб не заплутати захист суперників. Очевидно, що певних гравців важко замінити без негативних наслідків.

Без Іммобіле ця команда не буде такою, як була раніше, ми сподіваємося, що це триватиме якомога менше часу. Ми очікуватимемо 48 годин для проведення аналізів, і подивимося, який стан справ у нього.

Ми підготували серію довгих передач за спини суперникам, а потім скасували все на розминці, тому що спроба зіграти в довгий м’яч ногами на цьому полі — це все одно, що скинути на нього бомбу.

Я не знаю, що з цим збирається робити наш президент клубу, але йому може знадобитися інший тренер, тому що я не можу регулярно грати на такому газоні. Або, можливо, команда піде грати деінде.

Я тренер, який хоче, щоб його команди робили по 700 передач в ноги в кожній грі, що не підходить для такого типу поля. Тому, якщо це поле залишиться таким, клуб повинен подумати про когось іншого замість мене", — заявив італійський керманич.

Римський Лаціо в наступному турі зіграє гостьовий матч проти бергамаської Аталанти.