Італія

Нападник Челсі може змінити клубну прописку.

Мілан розглядає різні варіанти посилення атакуючої лінії поля у найближче зимове трансферне вікно.

Як повідомляє видання Calciomercato із посиланням на Sport Witness, італійський клуб націлився на Армандо Брою.

Зазначимо, що цього сезону албанський форвард відіграв 10 матчі (178 хвилин), у яких відзначився одним забитим голом.

Нагадаємо, що чинний чемпіон Італії розглядає варіант підписання ще одного гравця Челсі — Рубена Лофтус-Чіка.