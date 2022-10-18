Нападник Челсі може змінити клубну прописку.
Армандо Броя, getty images
18 жовтня 2022, 23:40
Мілан розглядає різні варіанти посилення атакуючої лінії поля у найближче зимове трансферне вікно.
Як повідомляє видання Calciomercato із посиланням на Sport Witness, італійський клуб націлився на Армандо Брою.
Зазначимо, що цього сезону албанський форвард відіграв 10 матчі (178 хвилин), у яких відзначився одним забитим голом.
Нагадаємо, що чинний чемпіон Італії розглядає варіант підписання ще одного гравця Челсі — Рубена Лофтус-Чіка.