Італія

Півзахисник може змінити клубну прописку.

Півзахисник Челсі Лофтус-Чік зацікавив інші команди та вже в найближче зимнє трансферне вікно може змінити клубну прописку.

Як повідомляє видання Calciomercato, англійський футболіст входить в сферу інтересів представника Серії А — Мілану.

Минулого сезону він відіграв 40 матчів у всіх турнірах: на його рахунку гол та п'ять результативних передач.

Нагадаємо, що цього літа Лофтус-Чік не мав наміру залишати Челсі, не дивлячись на інтерес з боку Лаціо.