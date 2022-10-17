Півзахисник може змінити клубну прописку.
Рубен Лофтус-Чік, getty images
17 жовтня 2022, 20:31
Півзахисник Челсі Лофтус-Чік зацікавив інші команди та вже в найближче зимнє трансферне вікно може змінити клубну прописку.
Як повідомляє видання Calciomercato, англійський футболіст входить в сферу інтересів представника Серії А — Мілану.
Минулого сезону він відіграв 40 матчів у всіх турнірах: на його рахунку гол та п'ять результативних передач.
Нагадаємо, що цього літа Лофтус-Чік не мав наміру залишати Челсі, не дивлячись на інтерес з боку Лаціо.