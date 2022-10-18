Італія

У передмісті Мілану відбулася церемонія Gran Galà Calcio Serie A.

У понеділок, 17 жовтня, в Італії визначали найкращих за підсумками попереднього сезону.

Так, тренером року було визнано алленаторе Мілана Стефано Піолі, гравцем — вінгера його команди Рафаеля Леау, а командою — самих "россонері".

Футболісткою сезону стала Ліза Боаттін з Ювентуса. Найкращим арбітром визнано Даніеле Орсато.

Серед іншого, була визначена збірна гравців минулого сезону. Вона виглядає наступним чином:

Меньян (Мілан) — Ді Лоренцо (Наполі), Бремер (Торіно), Томорі (Мілан), Тео Ернандес (Мілан) — Барелла (Інтер), Брозович (Інтер), Мілінкович-Савич (Лаціо) — Влахович (Фіорентина, Ювентус), Іммобіле (Лаціо), Леау (Мілан)