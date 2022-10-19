Італія

Гравець Мілана постраждав від рук грабіжників.

Захисника Мілана Тео Ернандеса пограбували невідомі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За словами джерела, вчора ввечері під час обіду четверо злочинців в чорних костюмах увірвалися на його віллу в Кассано-Магнаго. Грабіжники були озброєні та скоїли пограбування. Вартість вкраденого майна оцінюється в один мільйон євро.

Нагадаємо, нещодавно будинок Томаса Мюллера пограбували, коли футболіст грав матч Ліги чемпіонів проти Барселони.