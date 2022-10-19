Іспанія

Голландець близький до відходу з Каталонії.

Минулого сезону Мемфіс Депай був найкращим бомбардиром Барселони і головною зіркою на Камп Ноу. Він почав цей сезон як альтернативний варіант і був травмований після міжнародної перерви, вибувши на місяць після гри за Нідерланди.

Мемфіс був близький до того, щоб залишити Барселону влітку, хоча цей крок так і не відбувся, і тепер він, швидше за все, вибиратиме між відходом у січні або проведенням останніх шести місяців контракту з клубом на лаві запасних.

Як повідомляє Sport, Галатасарай став першим клубом, який проявив інтерес до Мемфіса перед зимовим вікном.

Наразі голландець хоче зосередитися на чемпіонаті світу, після якого прийме рішення щодо свого подальшого майбутнього.

Нещодавно з'явилася інформація про те, що він може перейти до Юнайтед.