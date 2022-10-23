Італія

Відбувся черговий матч італійського чемпіонату.

У матчі 11 туру італійської Серії А Торіно в гостях здобуло перемогу над Удінезе з рахунком 2:1.

Перемогу "бикам" принесли результативні удари у виконанні Айни та Пеллегрі, а у господарів поля відзначився Деулофеу.

Після 11 ігор Удінезе набрав 21 очко і посідає шосте місце у турнірній таблиці Серії А, а у Торіно – 14 балів та дев'ята позиція.

Удінезе — Торіно 1:2

Голи: Деулофеу, 26 — Айна, 14, Пеллегрі, 69.

Удінезе: Сільвестрі — Перес (Ехізібує, 83), Бійол, Ебосс — Удогі, Макенго (Арслан, 65), Волас Сілва (Несторовскі, 81), Самарджич (Ловрич, 65), Перейра — Деулофеу, Саксесс (Бута, 65).

Торіно: Мілінкович-Савіч — Бонджорно, Схюрс, Зіма — Лазаро (Войвода, 61), Річчі (Лінетті, 66), Лукич, Айна — Влашич, Міранчук (Радоньич, 61) — Пеллегрі (Карамо, 90).

Попередження: Саксесс, Деулофеу, Бійол — Лазаро, Айна, Мілінкович-Савіч, Лінетті.