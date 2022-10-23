Закінчився один із найцікавіших матчів 11-го туру Серії А.
Радість гравців Лаціо, Getty Images
23 жовтня 2022, 20:54
У поєдинку одинадцятого туру чемпіонату Італії римський Лаціо у Бергамо здобув впевнену перемогу над Аталантою. Ця поразка стала для "Богині" першою у новому сезоні, у той час як "орли" продовжили свою серію до шести матчів без пропущених м'ячів.
За підсумками гри господарі поступилися другим місцем Мілану. Лаціо у свою чергу зрівнявся з Аталантою за очками і повернувся на третю сходинку. Команда Мауріціо Саррі випереджає бергамасків за додатковими показниками.
Українець Руслан Маліновський вийшов на поле одразу по перерві, проте не відзначився жодними цікавими діями.
Аталанта — Лаціо — 0:2
Голи: Дзакканьї, 10, Андерсон, 52
Аталанта: Спортьєлло — Околі (Джимсіті, 46), Демірал, Скальвіні — Гатебур, Копмейнерс, де Рон (Едерсон, 75), Соппі (Мехле, 64) — Пашалич (Маліновський, 46) — Лукман (Сапата, 71), Муріель
Лаціо: Проведель — Ладзарі (Хісай, 77), Казале, Романьйолі, Марушич — Катальді (Башич, 70), Мілінкович-Савич, Весіно — Педро (Кансільєрі, 84), Андерсон, Дзакканьї
Попередження: Околі, Соппі, Муріель — Катальді, Мілінкович-Савич
Вилучення: Муріель, 90 (друге попередження).
Зазначимо, що позицію центрального нападника у складі Лаціо посів Феліпе Андерсон. Саме бразильський номінальний вінгер замінив травмованого Чіро Іммобіле, і зробив це вдало, відзначившись забитим м'ячем.
У неділю ввечері на шанувальників італійського футболу чекає суперматч між Ромою та Наполі. Стартовий свисток у Римі пролунає о 21:45 за київським часом.