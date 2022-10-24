Француз хоче змінити клуб.
Адрієн Рабьо, getty images
24 жовтня 2022, 18:29
Ювентус продовжує працювати над підписання нового контракту з півзахисником Адрієном Рабьо.
Втім, як повідомляє La Gazzetta dello Sport, французький футболіст не зацікавлений у новій угоді, він хоче покинути клуб.
В цьому сезоні Адрієн Рабьо відіграв 10 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився чотирма забитими голами.
Поточна угода француза з Ювентусом діє до літа 2023 року.
Нагадаємо, що влітку Рабьо вимагав від Манчестер Юнайтед зарплатню "як у Фернандеша".