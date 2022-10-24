Італія

Француз хоче змінити клуб.

Ювентус продовжує працювати над підписання нового контракту з півзахисником Адрієном Рабьо.

Втім, як повідомляє La Gazzetta dello Sport, французький футболіст не зацікавлений у новій угоді, він хоче покинути клуб.

В цьому сезоні Адрієн Рабьо відіграв 10 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився чотирма забитими голами.

Поточна угода француза з Ювентусом діє до літа 2023 року.

Нагадаємо, що влітку Рабьо вимагав від Манчестер Юнайтед зарплатню "як у Фернандеша".