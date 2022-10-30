Італія

Огляд матчів італійської Серії А.

Закінчилось два матчі 12 туру чемпіонату Італії. Спеція без Віктора Коваленка приймала Фіорентину, а Удінезе, яке ще нещодавно було в зоні Ліги чемпіонів, гостювало у Кремонезе.

Безвиграшна серія "фіалок" триває з середини вересня. Сьогодні вона нарешті закінчилась. Визначна подія сталася на полі Спеції, яка грала без травмованого Віктора Коваленка.

Господарі пропустили першими, за Фіорентину відзначився Міленкович, проте Нзола, здавалось, врятував очко для своєї команди. Наприкінці поєдинку Спецію підвів Ніколау, отримавши пряму червону картку. Фіорентина змогла скористатись чисельною більшістю і вирвала довгоочікувані три очки. Героєм поєдинку став Артур. Перемога гостей — 2:1.

Після 12-ти матчів Фіорентина розташувалась на 12-му місці, Спеція — 16-та.

Спеція — Фіорентина 1:2

Голи: Нзола, 35 — Міленкович, 14, Кабрал, 90.

Спеція: Драговскі — Ампаду, Ківьор, Ніколау, Пагорб (Стрілець 68) — Екдаль, Бурабія, Агудело, Реца (Аміан 60), Гьясі (Христів 84) — Нзола

Фіорентина: Терраччяно — Додо (Терзіч, 77), Міленкович, Кварта, Бірагі — Амрабат (Данкан, 46), Мандрагора, Бонавентура (Сапонара, 62), Іконі (Малі, 90+1), Йовіч (Кабрал, 77), Куаме.

Попередження: Ніколау 7, Гьясі 24, Екдаль, 61, Аміан 69 — Іконі, 20, Амрабат, 21, Мале, 90+4

Вилучення: Ніколау 82, (пряма червона).

В іншому матчі неділі Удінезе, який на початку сезону шокував Італію, не зміг впоратися з Кремонезе. Безгольова нічия стала продовженням безвиграшної серії команди Соттіля. Тепер в Удінезе 4 матчі поспіль без перемог і 8-ма сходинка чемпіонату. Кремонезе продовжує залишатись на самому дні турнірної таблиці.

Кремонезе — Удінезе 0:0

Кремонезе: Карнезеккі — Б'янкетті, Лочошвілі (Васкес 85), Айву, Сернікола, Мейте (Ескаланте, 66) — Аскасібар, Валері (Квальята, 66), Пікель — Окереке (Чофані, 85), Дессерс ,4.

Удінезе: Сільвестрі — Ебоссе, Бійол, Н. Перес, Перейра (Макенго, 76) — Ловрич (Самарджич, 52), Уолас, Арслан (Ехізібе, 66), Удоджі, Деулофеу, Саксесс (Бету, 76)

Попередження: Майте, 4.

О 19:00 Лаціо прийматиме Салернітану. О 21:45 Мілан гостюватиме у Торіно.