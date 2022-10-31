Італія

Талановитий виконавець ледь не опинився в Ромі цього літа.

На тлі гучних трансферів цьогорічної літньої трансферної кампанії можна було залишити поза увагою відчайдушні спроби Жозе Моуріньо повернути до складу італійської Роми півзахисника Сассуоло Давіде Фраттезі, що є вихованцем "джаллороссі".

Однак зрештою 23-річний виконавець залишився в розташуванні "нероверді", і розпочав новий сезон із 13 матчів (1038 хвилин) та чотирьох голів відповідно.

Достатній рівень результативності футболіста провокує й інші імениті клуби з усіх куточків Європи продовжувати стежити за прогресом цього виконавця.

Зокрема, італійський журналіст Ніколо Скіра називає лондонський Тоттенгем, мадридський Атлетіко та туринський Ювентус.

Орієнтовна вартість Фраттезі наразі складає 20 млн євро, за даними Transfermarkt.