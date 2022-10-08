Італія

Давіде Фраттезі висловився про своє майбутнє.

У рамках дев'ятого туру італійської Серії А Інтер зумів вирвати перемогу над Сассуоло з рахунком 2:1.

Автором єдиного голу у складі "чорно-зелених" став Давіде Фраттезі, який висловився про свої плани на майбутнє.

"Моєю мрією було приєднатися до Роми влітку, це було близько, але потім угода зірвалася — я зроблю все можливе, щоб приєднатися до найкращого клубу в майбутньому", — цитує слова Фраттезі журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні італійський центральний півзахисник провів 10 матчів, у яких забив три м'ячі.

Дивитися відео голів та огляд матчу Сассуоло — Інтер ви можете на Football.ua.