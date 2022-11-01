У трійку найбагатших входять Жозе Моуріньо та Сімоне Індзагі.
Массіміліано Аллегрі, Getty Images
01 листопада 2022, 16:38
Головний тренер туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі є найоплачуванішим наставником італійської Серії А. Про це повідомляє журналіст SportItalia Танкреді Палм'єрі.
За інформацією джерела, італійський фахівець заробляє у Турині 9 мільйонів євро за сезон.
На другому місці знаходиться наставник Роми Жозе Моуріньо — 7 млн євро, а трійку найкращих замикає Сімоне Індзагі – 4 млн євро. На четвертому місці йде Стефано Піолі – 3,5 млн євро.
В даний час Ювентус посідає сьоме місце в турнірній таблиці Серії А. Рома йде на четвертому рядку, а у Мілана третє місце.