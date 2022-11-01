Італія

У трійку найбагатших входять Жозе Моуріньо та Сімоне Індзагі.

Головний тренер туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі є найоплачуванішим наставником італійської Серії А. Про це повідомляє журналіст SportItalia Танкреді Палм'єрі.

За інформацією джерела, італійський фахівець заробляє у Турині 9 мільйонів євро за сезон.

На другому місці знаходиться наставник Роми Жозе Моуріньо — 7 млн євро, а трійку найкращих замикає Сімоне Індзагі – 4 млн євро. На четвертому місці йде Стефано Піолі – 3,5 млн євро.

В даний час Ювентус посідає сьоме місце в турнірній таблиці Серії А. Рома йде на четвертому рядку, а у Мілана третє місце.