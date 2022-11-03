Італія

Шведський нападник прокоментував рішення французького колеги.

Нападник французького Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе останнім часом є постійним учасником новинних стрічок, оскільки після продовження ним чинного контракту з клубом почало з’являтись дедалі більше інформації про незадовільний внутрішній стан справ у флагмані Ліги 1.

Відреагував на останні новини, а також нездійснений перехід форварда до мадридського Реала, й нападник італійського Мілана Златан Ібрагимович.

"Я не дуже добре знаю Мбаппе як людину, але як гравець — він фантастичний.

Однак, коли ви втрачаєте дисципліну, ви втрачаєте свою особистість. Є причини, чому Зідан став Зіданом. Чув, що Мбаппе хоче наслідувати його приклад, хоче прогресувати й від того починає відчувати невдоволення.

Цього літа він зробив правильний вибір для ПСЖ, а не для себе, бо поставив себе в ситуацію, коли він важливіше за клуб у цілому. І клуб при цьому сам відкрив йому шлях до такого статусу.

Проте ти ніколи не можеш бути більш важливим за клуб, як би ти не намагався це робити. Дитина в підсумку стала сильнішою за дорослих, через що почала легко заробляти великі гроші.

Саме в цей час до неї припали батьки, ставши його юристами, агентами, особистими тренерами. Вони проміняли власну головну роль на геть іншу, і в цьому й полягає проблема. Саме в цей момент ти втрачає дисципліну по відношенню до самого себе та розуміння того, ким ти насправді є.

Сьогодні ми живемо в такому світі, що в кожній родині вважають свою дитину найталановитішою та справжньою зіркою. Про них постійно пишуть у газетах, проте ти дивишся на все це з власного боку, і маєш на думці: "Та замовкніть ви вже! Ваш син, як гравець, повинен працювати та мати дисципліну"", — заявив шведський виконавець.

У цьому сезоні Ібрагимович ще не з’являвся на футбольному полі через відновлення на тлі важкої травми та операції на коліні.