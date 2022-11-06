Італія

До вашої уваги — анонс легендарного Derby della Capitale.

Римське дербі — особлива річ у світі футболу. Це суміш інтриг, політики, фашизму, ненависті, пристрасті ще великої кількості слів.

На тему історії одного з найгарячішим протистоянь планети можна зробити мільйон ретроспектив. Втім, сьогодні ми поговоримо про справи наших днів, адже у неділю Рома та Лаціо зустрінуться знову. Ми будемо банальні, але цей матч вартий того, аби його побачити!

РОМА — ЛАЦІО

НЕДІЛЯ, 6 ЛИСТОПАДА, 19:00. РИМ, СТАДІО ОЛІМПІКО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ОРСАТО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

До останнього тижня можна було впевнено сказати, що у цьому сезоні Лаціо виглядає набагато впевненіше за Рому. Мабуть, так і є. У виконанні команди Мауріціо Саррі можна побачити найвитонченіші приклади "Сарризму", результати пішли вгору, нарешті налагодилася гра в обороні (чого варта серія з шести матчів Серії А без пропущених м'ячів), а особливо оптимістичні тифозі "б'янкочелесті" почали пророкувати ледь не Скудетто.

Втім, до ідеалу ще дуже далеко. Гра проти Салернітани продемонструвала нестабільність "орлів", а ще вказала на слабкі місця голкіпера Івана Проведеля, якого до того виключно хвалили. Власне, на тижні Проведель наварив каші і у Роттердамі — хоча основна провина у тому голі лежить усе ж на Патріку. Та й психологічний стан після вильоту з Ліги Європи до Ліги Конференцій (навіть враховуючи те, що всі 4 команди набрали по 8 очок) точно не вплинув на команду добре психологічно.

Явно не зіграє на руку "орлам" втрати Мілінковича-Савича (так, його жовта картка у матчі з Салернітаною була безглуздою, але тим не менш) та Іммобіле. Першого замінить Луіс Альберто, який є хоч і володарем величезного таланту, та все ж обмеженішим за серба функціонально. На СМС будується весь Лаціо. Враховуючи той фактор, що Моурінью знову наситить центр поля гравцями оборонного плану, для "взлому" цієї конструкції точно потрібен футболіст саме типу Савича.

Що ж до заміни Чіро, то тут все просто: знов у ролі фальшивої "дев'ятки" зіграє Феліпе Андерсон. Досвід Мертенса у Наполі доводить, що Саррі вміє провертати такі "трюки" успішно, та й сам бразилець проти Аталанти зіграв більш ніж ефектно. Кансільєрі — вибачте, але ні.

Рома вже потроху вчиться грати без Пауло Дібали, а травми латералів (у даному випадку, лівого — Спінаццоли) стали вже поганою традицією нинішнього сезону. Сказати, що це вдарить по "джалороссі" так само, як втрата Мілінковича-Савича по "орлах" — неправильно.

І так, якщо проти команд калібру Лудогорця можна використати попереду пару Абрагам-Белотті, то у дербі слід очікувати двох опорників, трошки вище над ними Пеллегріні (який теж виконуватиме і оборонну роботу), ще вище героя матчу з Лудогорцем Дзаньоло у ролі "десятки" і одного форварда. З великою вірогідністю, ним буде Абрагам.

Прогноз? Можливо, ви здивуєтеся, але ми віримо, що "вовки" переможуть з різницею у 2 м'ячі. Лаціо Саррі, як і зазвичай, візьме м'яч під свій контроль і намагатиметься вести гру (інакше сеньйор Мауріціо не може), але кадрові проблеми зіграють свою роль і Рома візьме гору за рахунок контратак, прекрасного використання обрізок і помилок суперника та стандартів. Жозе не продемонструє нічого геніального, проте переможе.

Орієнтовні склади:

Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс — Карсдорп, Крістанте, Матич, Пеллегріні, Залевські — Дзаньоло — Абрагам

Лаціо: Проведель — Ладзарі, Казале, Романьйолі, Марушич — Катальді, Весіно, Луіс Альберто — Педро, Андерсон, Дзакканьї

Не зіграють: Спінаццола, Вейналдум, Дібала (травми) — Іммобіле (травма), Мілінкович-Савич (перебір жовтих карток)

Цікаві факти:

- Всього в історії відбулося 178 матчів між Ромою та Лаціо. "Вовки" здобули 67 перемог, "орли" — 48. У свою чергу, внічию закінчилися 63 поєдинки;

- Одного разу доля звели команди у вирішальній битві за трофей — Кубок Італії. 26 травня 2013 року Лаціо обіграв Рому з рахунком 1:0;

- Рома ставала чемпіоном тричі у своїй історії: у 1942, 1983 та 2001 роках. Лаціо — двічі: у 1974 та 2000.

ПРОГНОЗ 3:1