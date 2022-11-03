Ліга Європи

Унікальне явище для світового футболу.

У четвер, 3 листопада, проходять матчі останнього туру групового етапу Ліги Європи. Поєдинки першого часового слоту вже добігли кінця.

Особливу цікавість прихильників футболу викликала група F, у рамках якої Феєнорд обіграв Лаціо (1:0), а Мідтьюлланн здобув перемогу над Штурмом (2:0).

Усі 4 команди набрали однакову кількість очок — по 8. У підсумку доля вирішувалася за додатковими показниками: у хід пішла різниця забитих-пропущених м'ячів, так як очні зустрічі не рахуються, коли рівну кількість балів набрали більш ніж 2 колективи.

У підсумку нідерландський Феєнорд вийшов до 1/8 Ліги Європи, данський Мідтьюллан — до стикових матчів ЛЄ, італійський Лаціо — до стикових матчів Ліги Конференцій (де може зустрітися з Дніпром-1), а австрійський Штурм вилетів із єврокубків.