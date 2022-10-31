Італія

Алленаторе емоційно відреагував на рішення арбітра.

На 72 хвилині матчу 12 туру Серії А між Лаціо та Салернітаною (1:3) сербський хавбек "орлів" Сергєй Мілінкович-Савич отримав жовту картку.

Для 27-річного футболіста вона стала сьомою у сезоні, і тепер він пропустить римське дербі. Зазначимо, що Лаціо зустрінеться з Ромою у неділю, 6 листопада, о 19:00 за київським часом.

Після гри алленаторе "б'янкочелесті" Мауріціо Саррі не приховував обурення рішенням арбітра Джанлуки Ман'янелло. На думку тренера, в епізоді не було навіть фолу з боку балканського футболіста.

"Якщо я вам скажу, що думаю про жовту картку Мілінковича, мене чекають 6 матчів дискваліфікації. Протягом останніх 50 років я був на різних футбольних полях, і не бачив нічого подібного. Це бентежний епізод. Там немає навіть фолу, а тим паче приводу для картки. Мілінкович зіграв у м'яч.

До цього моменту ми грали на хорошому рівні, проте жовта Мілінковича призвела до надлишку нервозності. Зазначу, що минулого року цей самий арбітр дав незрозумілу жовту за начебто симуляцію Дзакканьї" — сказав 63-річний спеціаліст.