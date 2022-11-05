Італія

Президент Марселя може знову опинитись у Турині.

Важкий старт сезону-2022/23 вже встиг накласти неприємний відбиток на результати виступів туринського Ювентуса в Лізі чемпіонів УЄФА, де команда лише в останньому турі зберегла за собою право брати участь у Лізі Європи навесні наступного року.

Саме тому "зебри" наразі розмірковують над тим, за рахунок чого повернутись на передові позиції бодай на внутрішній арені.

Оскільки в розташуванні "Старої Синьйори" вбачають проблеми не тільки в суто ігровій складовій життя клубу, уже найближчим часом можна очікувати на радикальні зміни в керівництві туринців.

Як повідомляє італійська преса, Юве наразі розглядає чинного президента французького Марселя Пабло Лонгорію в якості підсилення керівної ланки. Щоправда, потенційна роль 36-річного іспанця при цьому невизначена.

Відомо, що Лонгорія, незважаючи на відносно юний вік, уже має чималий досвід у співпраці з різноманітними клубами. Зокрема, працював він на посаді головного скауту й в Ювентусі (2015-2018), після чого подався до Валенсії.

На його рахунку також посади скату в Ньюкаслі та Аталанті, директора скаутського відділу в Рекреатіво Уельві та Сассуоло.

Однак представник Лонгорії вже встиг відповісти на ці чутки: "Пабло задоволений тим, що Ювентус думає про нього.

Це — його колишній клуб, якому він завдячує своєю кар'єрою і тим, що він робить сьогодні. Однак відхід із Марселю взагалі не стоїть на порядку денному".

Зауважимо, що французький Марсель цьогорічну кампанію Ліги чемпіонів УЄФА завершив на останній сходинці групи за участі Тоттенгема, Айнтрахта та Спортінга.