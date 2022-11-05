Огляд матчів 13 туру Серії А.
Кшиштоф Пйонтек, getty images
05 листопада 2022, 17:57
В італійській Серії А закінчилось два суботні матчі 13 туру. Емполі приймав Сассуоло, а Кремонезе зустрічався з Салернітаною.
Сассуоло не змогло оговтатись від поразки Наполі в минулому турі і сьогодні поступився Емполі, який не брав очки в чемпіонаті з середини жовтня. Єдиний гол в протистоянні на рахунку Бальданці.
Емполі - Сассуоло 1:0
Гол: Бальданці, 64.
Салернітана на своєму полі приймала аутсайдера Кремонезе і мала всі шанси здобути третю перемогу поспіль, але не судилося. Голів Пйонтека і Кулібалі виявилося замало, Кремонезе відповіла влучними ударами Окереке і Чофані, причому останній забив під завісу поєдинку — 2:2.
Салернітана — Кремонезе 2:2
Голи: Пьонтек 3, Кулібалі 38 — Окереке 12, Чофані 89
Нереалізований пенальті: Чофані 89 (воротар).
З турнірною таблицею чемпіонату Італії можна ознайомитись за посиланням.