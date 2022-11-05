Украина: Вторая лига

Огляд матчів 10 туру Другої ліги.

У суботу було зіграно два матчі заключного у 2022 році туру Другої ліги України. Звягель приймав Реал-Фарму, Нива Бузова зустрічалась з Чайкою, а вінницька Нива грала проти Хуста.

Центральний матч відбувся у Києві, де Чайка приймала Ниву Бузову. Лідер чемпіонату до цього туру очок не втрачав. Не втратив і цього разу — Чайка поступилася з розгромним рахунком — 0:4.

Нива Бузова після 9 матчів має стовідсотковий результат і в статусі беззаперечного лідера йде на зимові канікули. Чайка, маючи 18 очок після 10 турів, буде зимувати на третій сходинці.

Чайка — Нива Бузова 0:4

Голи: Головатенко (55, 69), Сомов (69), Скепський (85).

В іншому матчі Реал-Фарма несподівано поступився Звягелю — 0:1. Вирішальний гол на рахунку Шкіди. Після першої половини чемпіонату у Реал-Фарми 20 очок і 2 місце. Звягель має 14 балів та йде зимувати на 5 сходинці.

Звягель — Реал-Фарма 1:0

Гол: Шкіда, 42.

Хуст і вінницька Нива поділили очки — 1:1. Примітно, що команди забивали лише у компенсований до обох таймів час.

Нива має 18 очок і посідає 4 місце, у Хуста 13 балів і 6 позиція.

Хуст — Нива Вінниця 1:1

Голи: Мердєєв, 45+1 — Лотоцький, 90+3.