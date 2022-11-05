Іспанія

Визначились пари, які будуть поротись за трофей.

Визначились пари півфіналістів Суперкубку Іспанії-2022. Цього року він пройде у Саудівській Аравії.

Матчі відбудуться на початку 2023 року 11 та 12 січня в Ер-Ріяді. Результати жеребкування Суперкубку:

Реал — Валенсія, 11 січня

Бетіс — Барселона, 12 січня

Переможці зіграють у фіналі, який пройде 15 січня. Реал підійде до матчу у якості чинного чемпіона, Барселона — володар срібних медалей. Бетіс виграв Кубок Іспанії, а Валенсія грала у фіналі змагання.

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