Італія

Український півзахисник з'явився на полі у другому таймі.

У рамках тринадцятого туру італійської Серії А бергамська Аталанта зазнала поразки від Наполі з мінімальним відставанням у рахунку (1:2).

За версією статистичного порталу WhoScored, найкращим гравцем цьому матчу став форвард неаполітанців Віктор Осімген, який записав на свій рахунок гол та асист.

Щодо українського півзахисника Аталанти Руслана Маліновського, який вийшов на заміну на 71-й хвилині, то йому поставили середню оцінку 6,6.

Інший статистичний портал SofaScore оцінив гру Малиновського трохи вище – у 6,7.

Дивитися відео голів та огляд матчу Аталанта — Наполі ви можете на Football.ua.