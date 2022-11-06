Італія

Господарі поля зуміли повернутися у гру у другому таймі та набрати три очки.

У рамках 13 туру італійської Серії А Болонья приймала на своєму полі Торіно.

Минулого туру туринський клуб сенсаційно обіграв Мілан, проте продовжити свою переможну серію за підсумками цього протистояння йому не вдалося.

Мінімально поступаючись у рахунку за підсумками першого тайму, після перерви гравцям Болоньї вдалося двічі вразити ворота Торіно та записати до свого активу три очки.

Болонья — Торіно 2:1

Голи: Орсоліні, 64, Пош, 73 — Лукич, 26 (пен.)

Болонья: Скорупскі — Пош, Сумаоро, Лукумі — Камб'ясо, Домінгес, Медель, Ебішер — Фергюсон, Арнаутович, Барроу

Торіно: Мілінковіч-Савіч — Джиджі, Схюрс, Бонджорно — Сінго, Лукич, Річчі, Лазаро — Міранчук, Влашич — Пеллегрі

Попередження: Лукумі, Віньято, Скорупскі - Мілінковіч-Савіч, Річчі, Войвода