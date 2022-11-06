Господарі поля зуміли повернутися у гру у другому таймі та набрати три очки.
Болонья - Торіно, getty images
06 листопада 2022, 15:29
У рамках 13 туру італійської Серії А Болонья приймала на своєму полі Торіно.
Минулого туру туринський клуб сенсаційно обіграв Мілан, проте продовжити свою переможну серію за підсумками цього протистояння йому не вдалося.
Мінімально поступаючись у рахунку за підсумками першого тайму, після перерви гравцям Болоньї вдалося двічі вразити ворота Торіно та записати до свого активу три очки.
Болонья — Торіно 2:1
Голи: Орсоліні, 64, Пош, 73 — Лукич, 26 (пен.)
Болонья: Скорупскі — Пош, Сумаоро, Лукумі — Камб'ясо, Домінгес, Медель, Ебішер — Фергюсон, Арнаутович, Барроу
Торіно: Мілінковіч-Савіч — Джиджі, Схюрс, Бонджорно — Сінго, Лукич, Річчі, Лазаро — Міранчук, Влашич — Пеллегрі
Попередження: Лукумі, Віньято, Скорупскі - Мілінковіч-Савіч, Річчі, Войвода