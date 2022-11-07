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Ювентус — Інтер, Getty Images
07 листопада 2022, 08:00
Туринський Ювентус у рамках тринадцятого туру італійської Серії A на власному полі приймав міланський Інтер ц протистоянні між загальновідомою назвою Derby d'Italia.
Зустріч у підсумку виявилась доволі інтенсивною, і "змії" непогано її розпочали в першому таймі, однак не зуміли відзначитись, а вже після перерви "зебри" грали значного гостріше в атаці, підсумком чого стали дві гольові передачі Філіпа Костича на партнерів, на що в гостей відповіді так і не знайшлось.
Огляд матчу:
Ювентус — Інтер 2:0
Голи: Рабьо, 52, Фаджиолі, 84
Ювентус: Щесни — Даніло, Бремер, Алекс Сандро — Куадрадо, Фаджиолі, Локателлі, Рабьо, Костич — Міретті (Ді Марія, 81) — Мілік (К’єза, 72).
Інтер: Онана — Шкрініар (Дарміан, 83), де Врей, Ачербі — Думфріс (Белланова, 82), Барелла, Чалханоглу (Корреа, 73), Мхітарян (Брозович, 82), Дімарко (Госенс, 73) — Джеко, Мартінес.
Попередження: Данило — Чалханоглу, Шкрініар.
Джерело: MEGOGO.