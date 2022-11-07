Італія

Дивіться огляд гри Серії A на Football.ua.

Туринський Ювентус у рамках тринадцятого туру італійської Серії A на власному полі приймав міланський Інтер ц протистоянні між загальновідомою назвою Derby d'Italia.

Зустріч у підсумку виявилась доволі інтенсивною, і "змії" непогано її розпочали в першому таймі, однак не зуміли відзначитись, а вже після перерви "зебри" грали значного гостріше в атаці, підсумком чого стали дві гольові передачі Філіпа Костича на партнерів, на що в гостей відповіді так і не знайшлось.

Огляд матчу:

Ювентус — Інтер 2:0

Голи: Рабьо, 52, Фаджиолі, 84

Ювентус: Щесни — Даніло, Бремер, Алекс Сандро — Куадрадо, Фаджиолі, Локателлі, Рабьо, Костич — Міретті (Ді Марія, 81) — Мілік (К’єза, 72).

Інтер: Онана — Шкрініар (Дарміан, 83), де Врей, Ачербі — Думфріс (Белланова, 82), Барелла, Чалханоглу (Корреа, 73), Мхітарян (Брозович, 82), Дімарко (Госенс, 73) — Джеко, Мартінес.

Попередження: Данило — Чалханоглу, Шкрініар.

Джерело: MEGOGO.