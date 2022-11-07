Італія

Керманич Інтера прокоментував поразку від Ювентуса.

У рамках тринадцятого туру італійської Серії A міланський Інтер поступився туринському Ювентусу в Derby d'Italia на полі суперників (0:2).

Ювентус — Інтер 2:0 Відео голів та огляд матчу Серії A

Після завершення гри головний тренер "змій" Сімоне Індзагі прокоментував виступ власної команди.

"У нас був дуже хороший перший тайм, і ми не мали права йти на перерву за рахунку 0:0 за такого стадіону та після такого виступу. Ось щодо чого я шкодую.

Другий тайм ми також почали непогано, Чалханоглу влучив у поперечину, а потім ми пропустили на контратаці. У цей момент Інтер трохи загубив єдність, але мав кілька нагод для того, аби зрівняти рахунок, проте натомість знову пропустив.

У підсумку, усе це спричинило болючу поразку у великому матчі проти нашого принципового суперника. Але це футбол. Можливо, минулого сезону ми перемогли їх, не заслуговуючи на це, і очевидно, що сьогодні ввечері 0:2 — несправедливий результат. На жаль, у цих матчах усе вирішують окремі епізоди, і нам не вдалося скористатись власними нагодами, тому надалі ми повинні працювати над цим краще.

Чотири дні поспіль, після повернення з Мюнхена, ми працювали над тим, як впоратись із контратаками Ювентуса. Потрібно було робити фоли на ранній стадії, щоб зупинити їх розвиток. Цього не було, а отже обидва голи Юве були подарованими нами за таких ситуацій.

Із кожною командою може трапитись таке, що вона раптово починає відставати від інших. Навіть якщо ми працюємо дуже старанно, нам не треба поспішати, щоб повернутись до рівних умов із суперниками. Ми спробували це зробити, але лише розгубили власну форму та спокій.

Цей матч нагадав мені ігри проти Удінезе чи Роми. Вони також могли завершитись унічию, але ми програвали. Нам вдалось забезпечити певну стабільність у Лізі чемпіонів останнім часом, однак у Серії A ми постійно втрачаємо концентрацію.

Зараз Інтер потребує послідовності. Ми здобули чотири перемоги поспіль, а ця поразка може залишити певні психологічні шрами, оскільки матч був дуже важливим для нас. Окрім того, ми могли забити в 24 матчі поспіль у чемпіонаті, але й цього в підсумку не зробили", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі міланський Інтер зіграє вдома проти Болоньї.