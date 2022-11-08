Італія

Джонні Кардосо також грає на позиції центрального хавбека.

Спеція зацікавлена у придбанні 21-річного хавбека бразильського Інтернасьйоналя Джонні Кардосо, повідомляє відомий італійський журналіст Ніколо Скіра.

Відзначимо, що гравець є етнічним бразильцем, який народився у США, проте за 3 місяці переїхав до Бразилії. Втім, своїм "футбольним" громадянством Джонні обрав саме американське, і має у своєму активі вже 4 матчі за збірну США.

Джонні Кардосо виступає на позиції центрального півзахисника, яку у Спеції закриває у тому числі українець Віктор Коваленко. Втім, про конкретну пропозицію з боку "орлят" поки не йдеться.

Ціна Кардосо за даними Transfermarkt — 1.8 мільйони євро. Його контракт із бразильським Інтером діє до кінця календарного 2024 року.