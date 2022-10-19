Італія

Український хавбек зазнав серйозної травми.

Український півзахисник Спеції Віктор Коваленко вибув на тривалий термін через травму. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, у 26-річного українця пошкоджено підколінне сухожилля на правій нозі.

Зазначається, що раніше січня Коваленко на полі не з'явиться.

Цього сезону Віктор провів сім матчів, у яких результативними діями не відзначився.

Після десяти турів Спеція набрала лише дев'ять очок і знаходиться на 15 місці в турнірній таблиці Серії А.