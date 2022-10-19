Український хавбек зазнав серйозної травми.
Віктор Коваленко, Getty Images
19 жовтня 2022, 18:58
Український півзахисник Спеції Віктор Коваленко вибув на тривалий термін через травму. Про це повідомляє Corriere dello Sport.
За інформацією джерела, у 26-річного українця пошкоджено підколінне сухожилля на правій нозі.
Зазначається, що раніше січня Коваленко на полі не з'явиться.
Цього сезону Віктор провів сім матчів, у яких результативними діями не відзначився.
Після десяти турів Спеція набрала лише дев'ять очок і знаходиться на 15 місці в турнірній таблиці Серії А.