Італія

Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 14 туру чемпіонату Італії 10 листопада 2022, 19:30.

Ювентус в рамках поєдинку чотирнадцятого туру чемпіонату Італії відправився в гості до Верони та здобув мінімальну перемогу.

Завдяки цьому результату туринці набрали три бали та піднялись на третю сходинку турнірної таблиці.

Огляд матчу:

Верона — Ювентус 0:1

Гол: Кін, 60

Верона: Монтіпо — Чеккеріні, Давидович (Гюнтер, 78), Хін, Дойг (Лазович, 65) — Терраччано, Онгла, Сулемана (Велозу, 65) — Джурич (Анрі, 78), Лазанья, Каллон (Верді, 72).

Ювентус: Перін — Бонуччі, Данило, Бремер, Куадрадо (Алекс Сандро, 78), Костич — Рабйо, Локателлі (Паредес, 63), Фаджолі (Міретті, 63) — Мілік, Кін (Ді Марія, 69).

Вилучення: Алекс Сандро, 90+1