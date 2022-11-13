Італія

До вашої уваги — прев'ю матчу Стефано Піолі проти його колишньої команди.

Стефано Піолі у 2017 році під час роботи тренером Фіорентини, Getty Images

Стефано Піолі у 2017 році під час роботи тренером Фіорентини, Getty Images

Аномальна для світового футболу пауза, пов'язана з Мундіалем, все ближче. І останній перед нею тур дарує шанувальникам Кальчо немало цікавих поєдинків. Про один із них ми з вами зараз і поговоримо.

МІЛАН — ФІОРЕНТИНА

НЕДІЛЯ, 13 ЛИСТОПАДА, 19:00. МІЛАН, САН-СІРО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СІМОНЕ СОДЗА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Можемо сказати, що календар подарував Мілану матч із "фіалками" у найменш прийнятний для цього діла період. Команда з міста Леонардо да Вінчі нарешті знайшла себе і здобуває перемогу за перемогою в усіх турнірах. Мілану ж це останнім часом вдається не дуже легко, а у грі з Кремонезе взагалі трапилася втрата очок.

Стефано Піолі навряд ще раз вчинятиме авантюру зі схемою у 3 центральні захисники. Позицію ж правого вінгера, яка викликає складнощі у зв'язку з травмами Мессіаса та Салемакерса, може закрити номінальний центрхав Раде Крунич.

Вінченцо Італьяно у свою чергу навряд мінятиме бодай щось кардинально — хіба автор переможного гола у ворота Салернітани Лука Йович замінить Артура Кабрала.

Наш прогноз такий: на Сан-Сіро вийде вельми весела гра, в якій ризикуватимуть обидві сторони. Жоден із цих колективів не здатен увесь матч сидіти в обороні і просто чекати свого моменту — принаймні, команди (а головне — тренери) не мають такої репутації. І так: "фіалки", мабуть, не продовжать свою переможну серію (зараз вона складає 5 матчів в усіх турнірах і 3 у чемпіонаті), але й не програють.

Точно переможуть ті, хто "вболіватимуть за красивий футбол". От їм давайте і позаздримо.

Орієнтовні склади:

Мілан: Тетерушану — Калулу, К'єр, Томорі, Тео Ернандес — Побега, Беннасер — Крунич, Діас, Леау — Орігі

Фіорентина: Террачано — Додо, Міленкович, Ігор, Бірагі — Амрабат, Мандрагора, Бонавентура — Іконе, Йович, Куаме

Не зіграють: Меньян, Калабрія, Флоренці, Салемакерс, Мессіас, Ібрагімович — Кастровіллі, Гонсалес, Соттіль (всі — травми)

Під питанням: Дест (Мілан, ушкодження)

Цікаві факти:

- У минулому сезоні команди обмінялися хоч і різними, але мінімальними домашніми перемогами — "россонері" у рідних стінах перемогли з рахунком 1:0, "фіалки" перед тим — 4:3;

- Фіорентина для Стефано Піолі — не тільки останнє місце роботи перед Міланом. У 1989-1995 роках уродженець Парми за "фіалок" грав, а вже у 2017-2019 їх тренував.

- На руці Стефано Піолі є татуювання у пам'ять про Давіде Асторі — капітана Фіорентини, який загинув уві сні 4 березня 2018 року...

ПРОГНОЗ 2:2