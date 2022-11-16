Італія

Українець може залишити італійський клуб майбутньої зими.

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський, швидше за все, залишить італійський клуб цієї зими. Про це повідомляє Calciomercato із посиланням на Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, 29-річний українець має пропозиції від клубів із англійської Прем'єр-ліги, але їхні назви не розголошуються.

Раніше була інформація, що у послугах Маліновського зацікавлені Тоттенгем, Ноттінгем Форест та Вест Гем.

Також хавбека збірної України, як і раніше, у своєму складі хоче бачити Марсель.

Нинішнього сезону Маліновський втратив місце в основному складі Аталанти. На його рахунку 14 матчів, один гол та дві результативні передачі.