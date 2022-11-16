Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський, швидше за все, залишить італійський клуб цієї зими. Про це повідомляє Calciomercato із посиланням на Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, 29-річний українець має пропозиції від клубів із англійської Прем'єр-ліги, але їхні назви не розголошуються.

Раніше була інформація, що у послугах Маліновського зацікавлені Тоттенгем, Ноттінгем Форест та Вест Гем.

Також хавбека збірної України, як і раніше, у своєму складі хоче бачити Марсель.

Нинішнього сезону Маліновський втратив місце в основному складі Аталанти. На його рахунку 14 матчів, один гол та дві результативні передачі.