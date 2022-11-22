Італія

Матіас Суле шукає новий клуб.

Відомий італійський інсайдер Ніколо Скіра повідомив, що форвард Ювентуса Матіас Суле може відправитися до оренди.

"Матіас Суле може покинути Ювентус на правах оренди у січні: 4 клуби Серії А (Сампдорія, Кремонезе, Спеція та Салернітана) вже запросили інформацію про аргентинського вінгера" — написав журналіст.

У цьому сезоні 19-річний аргентинець виходив на поле 8 разів, проте голами не відзначався.

Нагадаємо, що туринці погодили контракт із Мілінковичем-Савичем.