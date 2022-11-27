Італія

Нападник може перебратися в АПЛ.

Ювентус розглядає різноманітні варіанти посилення складу в найближчі трансферні вікна.

Як повідомляє видання As, туринський клуб націлився на нападника Атлетіка Ніколаса Вільямса, що наразі перебуває у складі Іспанії на чемпіонаті світу.

Контракт гравця з клубом діє до літа 2024 року. В цьому сезоні у 15 матчах він відзначився чотирма голами та чотирма результативними передачами.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ліверпуль розглядає можливість придбання НІколаса Вільямса вже взимку.