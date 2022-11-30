Італія

Усередині туринського клубу відбуваються незрозумілі речі.

Кількома днями раніше стало відомо про те, що керівництво туринського Ювентуса склало свої повноваження на тлі розслідування податкової служби Італії щодо можливих фінансових махінацій керівництва "Старої Синьйори".

Одразу після цього "зебри" отримали нового президента, проте подібні рухи не залишились непоміченими з боку представників основної команди.

Зокрема італійська преса говорить про заяву про відставку з боку головного тренера Массіміліано Аллегрі.

Однак нове керівництво одразу запевнило керманича у відсутності необхідності робити настільки різкі кроки, і в підсумку відхилило запит.

Після цього Аллегрі та його помічники займались тим, що дзвонили кожному футболісту команди з метою заспокоїти їх на тлі невизначеності в клубі.