Італія

Ним стане авторитетний банківський співробітник.

У вечір понеділка, 28 листопада, стало відомо про відставку керівництва Ювентуса. Згодом у відкритих джерелах з'явився прощальний лист президента туринців Андреа Аньєллі.

Наразі ж стало відомо, хто стане наступником 46-річного функціонера. Мова про віце-президента Банка дель П'ємонте Джанлука Ферреро. Як повідомляє авторитетне італійське видання la Gazzetta dello Sport, у прес-релізі "б'янконері" сказано, що він є палким шанувальником Юве.

Ферерро народився у Турині у 1963 році. З 1989 року є членом ордену дипломованих бухгалтерів і експертів з бухгалтерського обліку столиці П'ємонта. Крім посади віце-президента Банка дель П'ємонте Джанлука також є членом ради директорів компанії Italia Independent Group e di Pigar.

Про попередні досвіди роботи Ферреро у сфері футболу нічого не говориться, отже слід зробити висновок, що для нього посада у туринському гранді буде першою.