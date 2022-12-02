Італія

Нинішня угода спливає найближчого літа.

Інтер працює над продовженням контракту Дарміана до 2025 року, повідомив відомий італійський журналіст Ніколо Скіра. Нинішня угода "нерадзуррі" з правим оборонцем дійсна до кінця червня 2023 року.

У сезоні-2022/23 досвідчений 33-річний італієць провів 14 матчів в усіх турнірах і відзначився двома голами.

Відзначимо, що Інтер підвищив цінник на конкурента Дарміана — Дензела Думфріса. Також міланський гранд пропонує новий контракт де Врею.