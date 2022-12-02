Італія

Раніше футболіст вже грав у Серії А.

Хорватський хавбек Вольфсбурга Йосип Брекало, який минулий сезон провів в оренді у Торіно, може знову опинитися на Апеннінах. Про це повідомляє авторитетний італійський інсайдер Ніколо Скіра.

"Контракт Йосипа Брекало з Вольфсбургом закінчується у червні 2023 року, але вінгер збирається покинути клуб вже у січні та хоче повернутися до Серії А. Тривають переговори з Монцею щодо контракту на 4 роки" — написав журналіст.

У цьому сезоні 24-річний футболіст провів 7 матчів у складі Вольфсбурга і відзначився двома асистами.

Що ж до Монци, то новачок Серії А наразі посідає 14 сходинку у таблиці.