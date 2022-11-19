Італія

"Партенопеї" хочуть зберегти своїх лідерів.

Відомий італійський журналіст Фабріціо Романо заперечив можливість того, що Кім Мін-Дже залишить Наполі у січні.

"Незважаючи на чутки, у Кіма Мін-Дже немає шансів покинути команду у січні. Він збирається завершити сезон з Наполі, як і Хвіча Кварацхелія. Наполі готує нові контракти як для Кіма, так і для Квари, оскільки сподівається продовжити обидві угоди у 2023 році" — підсумував інсайдер.

Нагадаємо, що обидва футболіста перебралися до Неаполя влітку. Контракт 26-річного корейця з "партенопеї" розрахований до кінця червня 2025 року, контракт 21-річного грузина — до кінця червня 2027.

Відзначимо, що Кім Мін-Дже братиме участь на чемпіонаті світу у складі збірної Південної Кореї, яка виступає у групі H.