Іспанія

Раніше Демме грав під керівництвом Гаттузо.

Центральний півзахисник Наполі Дієго Демме може перейти до Валенсії, повідомляє відомий італійський футбольний журналіст Ніколо Скіра. Хавбек вже працював із Дженнаро Гаттузо, коли легендарний італієць очолював "партенопеї".

"Валенсія продовжує виявляти інтерес до ​​півзахисника Наполі Дієго Демме. Дженнаро Гаттузо любить цього футболіста і намагається переконати гравця" — підсумував Скіра.

Зазначимо, що у нинішньому сезоні німець виходив на поле всього 5 разів і не відзначався результативними діями. На його кар'єру у Неаполі сильно вплинула травму.

Нагадаємо, Валенсія хоче викупити гравця, який належить Шахтарю.