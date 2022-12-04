Італія

Український форвард виступав за Сампдорію у другій половині минулого сезону.

Український нападник Владислав Супряга потрапив до списку кандидатів на звання найгіршому гравцеві минулого сезону італійської Серії А. Про це повідомляє Football-Italia.

Форвард київського Динамо другу половину минулого сезону провів у складі Сампдорії, проте він провів на полі лише 24 хвилини. Влітку він повернувся до київського клубу.

Крім Супряги до номінації "Золота урна" потрапили Жеремі Бога (Аталанта), Аарон Ремзі та Артур (обидва — Ювентус), Нані (Венеція), Феліпе Кайседо (Дженоа / Інтер), Олександр Кокорін (Фіорентина), Нікола Максимович (Дженоа), Кшиштоф Пьонтек (Фіорентина / Салернітана), Йонуц Раду (Інтер / Кремонезе).

Зазначимо, що раніше володарями такої нагороди ставали такі відомі футболісти, як Фернандо Торрес та Дієго Форлан. Також вона діставалася колишньому форварду Дніпра Ніколі Калінічу.