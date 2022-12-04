Італія

Карсдорп та Фреснеда — у шорт-листі "старої синьйори".

Ювентус готується до зимового трансферного вікна, але не буде надто активним. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, керівництво туринського клубу зацікавлене лише у правому захиснику. При цьому "стара синьйора" не готує велику угоду.

У списку кандидатів на цю роль — Рік Карсдорп із Роми та молодий гравець Вальядоліда Іван Фреснеда. Крім них розглядається Йоакім Меле, який грає на лівому фланзі в Аталанті.

Після 15 турів Ювентус набрав 31 очко та посідає третє місце у турнірній таблиці Серії А, відстаючи від лідируючого Наполі на 10 балів. Між ними Мілан – 33 очки.