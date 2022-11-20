Італія

Жозе Моурінью не жартував — нідерландцю треба шукати новий клуб.

Відомий італійський журналіст Фабріціо Романо повідомив нові деталі історії Рікі Карсдорпа та Роми. 27-річний нідерландець потрапив у немилість до Жозе Моурінью після нічийного матчу "джалороссі" з Сассуоло.

"Між Ромою та нідерландським захисником Ріком Карсдорпом усе закінчилося. Після проблем із Жозе Моурінью Карсдорп не з’явився на тренування із Ромою, які поновилися. Очікується, що Карсдорп покине клуб у січні" — підсумував інсайдер.

Нагадаємо, великі шанси замінити Карсдорпа у Римі має Ектор Бельєрін із каталонської Барселони.