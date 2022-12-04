Італія

Жозе Моуріньо хоче підсилити останній рубіж захисту.

Наближення зимового трансферного вікна потрохи починає збільшувати кількість повідомлень про інтерес певних клубів до виконавців на проблемні позиції, що стали очевидні за ходом першої половини футбольного року.

Зокрема, італійська Рома зі Жозе Моуріньо на чолі зацікавлена в придбанні нового голкіпера для ротації.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, "вовки" наразі, серед інших, розглядають воротаря Емполі Гульєльмо Вікаріо в якості потенційного підсилення.

26-річний італійський голкіпер виступає в складі команди з провінції Тоскана з початку минулого сезону, хоча повноцінно перейшов із Кальярі лише в цьому сезоні.

Його трансферну вартість оцінюють у 12 млн євро.

У цьому сезоні Вікаріо провів 16 матчів, пропустивши 21 гол та п’ять разів відстоявши "на нуль".

Нагадаємо, що на початку повномасштабної агресії Гульєльмо Вікаріо прихистив у себе прихистив у себе біженців із України.