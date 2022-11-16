Італія

Цікаві деталі перемовин між клубом і гравцем.

Міланський Інтер запропонував своєму центральному захиснику Мілану Шкрініару не тільки нову довгострокову угоду, але й статус капітана команди. Про це пише відомий футбольний журналіст Фабріціо Романо.

Також ситуацію навколо 27-річного словака прокоментував генеральний директор "нерадзуррі" Джузеппе Маротта.

"Я з оптимізмом налаштований щодо продовження контракту зі Шкрініаром. Ми впевнені, що це здійниться" — підсумував футбольний функціонер.

Нагадаємо, днями з'явилася інформація, що Манчестер Юнайтед включився у боротьбу за чинного Шкрініара.