Цікаві деталі перемовин між клубом і гравцем.
Мілан Шкрініар, Getty Images
16 листопада 2022, 22:11
Міланський Інтер запропонував своєму центральному захиснику Мілану Шкрініару не тільки нову довгострокову угоду, але й статус капітана команди. Про це пише відомий футбольний журналіст Фабріціо Романо.
Також ситуацію навколо 27-річного словака прокоментував генеральний директор "нерадзуррі" Джузеппе Маротта.
"Я з оптимізмом налаштований щодо продовження контракту зі Шкрініаром. Ми впевнені, що це здійниться" — підсумував футбольний функціонер.
Нагадаємо, днями з'явилася інформація, що Манчестер Юнайтед включився у боротьбу за чинного Шкрініара.