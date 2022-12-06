Італія

Гравець припинив перемовини про продовження контракту з "нерадзуррі".

Відомий італійський інсайдер Ніколо Скіра повідомляє, що найближчим часом шляхи Інтера та Роберто Гальярдіні — розійдуться. Відзначимо, що вихованець Аталанти перебрався до клубу у січні 2017 року.

"Термін дії контракту Роберто Гальярдіні з Інтером закінчується у червні 2023 року. Переговори про продовження контракту наразі припинені. Торіно і Монца виявили інтерес до півзахисника" — підсумував журналіст у своєму Твіттері.

Цього сезону 28-річний хавбек провів 9 матчів в усіх турнірах і не відзначився жодною результативною дією.

Нагадаємо, раніше Монца виявила інтерес до гравця Вольфсбурга, який виступав у Торіно.