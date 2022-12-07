Нападник Реала Маріано Діас потрапив у сферу інтересів Лаціо, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За його інформацією, римський клуб хоче посилитися 29-річним нападником у літнє трансферне вікно, коли він стане вільним агентом.

Реал не продовжуватиме контракт з Діасом, який розрахований до 30 червня 2023 року.

Цього сезону Діас провів п'ять матчів за мадридський клуб у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що також Реал покине Марко Асенсіо.