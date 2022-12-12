Захисник Інтера Стефан Де Врей зацікавив відразу декілька клубів, які потребують посилення захисної ланки.

Як повідомляє видання Tuttomercatoweb, боротьбу за нідерландського гравця будуть вести Тоттенгем та Атлетіко.

В цьому сезоні Стефан Де Врей провів 16 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився одним забитим голом. Його контракт з Інтером діє до літа 2023 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що італійський клуб працює над подовженням контракту з нідерландським захисником. 