Італія

Захисник близький до зміни клуба.

Захисник Інтера Стефан Де Врей зацікавив відразу декілька клубів, які потребують посилення захисної ланки.

Як повідомляє видання Tuttomercatoweb, боротьбу за нідерландського гравця будуть вести Тоттенгем та Атлетіко.

В цьому сезоні Стефан Де Врей провів 16 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився одним забитим голом. Його контракт з Інтером діє до літа 2023 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що італійський клуб працює над подовженням контракту з нідерландським захисником.